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الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لتوسكر بتقسيمة قوية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بإجراء تقسيمة قوية بين فريقين في منتصف الملعب، وشهدت التقسيمة ندية من جميع لاعبي الفريق، وتألق خلالها محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى فتحي وعبد الله جمعة ومحمود علاء.

وتواجد الإيفواري رزاق سيسيه، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مقر النادي اليوم بعد وصوله إلى القاهرة، حيث عقد اللاعب جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، قبل التدريب اطمأن خلالها المدرب الفرنسي على حالة اللاعب.

وخضع سيسيه لفحص طبي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، للاطمئنان على حالته قبل أن يؤدي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.

اوليفيرا مدرب حراس المرمي
اوليفيرا مدرب حراس المرمي

 

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك

 

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك

 

حازم امام
حازم امام

 

حمدي النقاز
حمدي النقاز

 

زيزو وشيكابالا
زيزو وشيكابالا

 

سيسيه مع احمد ابراهيم مدير شئون اللاعبين
سيسيه مع احمد ابراهيم مدير شئون اللاعبين

 

شيكابالا و عبد الشافي
شيكابالا و عبد الشافي

 

شيكابالا و عمر السعيد
شيكابالا و عمر السعيد

 

شيكابالا وحازم امام
شيكابالا وحازم امام

 

شيكابالا
شيكابالا

 

كارتيرون
كارتيرون

 

لاعبو الزمالك في التدريب
لاعبو الزمالك في التدريب

 

محمد اشرف روقا
محمد اشرف روقا

 

محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي

 

محمد عبد الغنى
محمد عبد الغنى

 

محمد عبد الغني
محمد عبد الغني

 

مصطفي فتحي واسلام جابر
مصطفي فتحي واسلام جابر

 

مصطفي فتحي
مصطفي فتحي

كما خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خاصة خلال المران مساء اليوم السبت لتدريب اللاعبين على التسديد من خارج منطقة الجزاء والكرات العرضية، وتولى كارتيرون الإشراف على هذه الفقرة.. حيث حرص على علاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل في كينيا.

 

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر  يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

 

 ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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