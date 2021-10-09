بعثة منتخب مصر تصل ليبيا على متن طائرة خاصة

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القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر إلى ليبيا على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة ليبيا في التاسعة مساء الإثنين المقبل، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

تجري بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم مسحة كورونا فور الوصول إلى فندق الإقامة بليبيا، استعدادا لمواجهة المنتخب الليبي في التاسعة مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

غادرت في الخامسة والنصف مساء اليوم بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مطار برج العرب متوجهة إلى ليبيا على متن طائرة خاصة لمواجهة منتخب ليبيا.

وكان المنتخب الوطني قد فاز أمس على نظيره الليبي 1-0 ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة، وتصدر قمتها.

وتضم بعثة المنتخب الوطني جميع أعضاء الجهاز الفني بقياد كارلوس كيروش وقائمة اللاعبين الـ24 المختارين للمباراتين.

وشهد صباح اليوم قيام لاعبي المنتخب الوطني بعملية استشفاء بإحدى القاعات الرياضية المتخصصة بمقر إقامة الفريق عبر تقسيمهم إلى مجموعتين، فيما أدى بدلاء مبارة الأمس تدريبًا على ملعب المباراة بعد نهايتها.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريبا وحيدا غدا بمدينة بنغازي على ملعب المباراة المقبلة.