شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيزية من موسيماني في مران الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي الذى أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، عدة جلسات خاصة قادها بيتسو موسيمانى، مدرب الفريق، حيث اجتمع موسيمانى مع سيد عبد الحفيظ وسامى قمصان، بالإضافة إلى جلسة أخرى مع جميع اللاعبين قبل انطلاق المران.

ويستعد الأهلي للسفر يوم 14 أكتوبر الجاري للنيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني يوم 16 من الشهر ذاته في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطلب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، من عمار حمدى، لاعب الفريق، التركيز فى الملعب فقط وعدم الانشغال بأية أمور أخرى، موضحا له أن الجهاز الفني سيدفع به فى المباريات فى التوقيت المناسب وفقا لوجهة نظر الجهاز الفنى.

وأكد مدير الكرة لـ عمار حمدي، أن الفرصة ستأتي له طالما يشارك ويجتهد في التدريبات ويؤدي ما عليه، خاصة أن الجهاز الفني للفريق بقيادة موسيماني طلب إعادته بعد انتهاء إعارته لنادي الاتحاد السكندرى فى الموسم الماضي.

وشهدت الفترة الماضية تداول أنباء حول غضب عمار حمدي بسبب عدم ظهوره في مباريات الفريق الرسمية حتى الآن، حيث غاب عن مباراتي طلائع الجيش في السوبر المحلي وإنبي في كأس مصر.



احمد عبد القادر



الجهاز الفنى واللاعبين



بيرسى تاو



حراس الاهلى



صلاح محسن وربيعة



طاهر



كهربا



محمد محمود فى المرلن



محمد محمود



موسيمانى وعبد الحفيظ