الامارات | لوكاكو وهازارد يغيبان عن مواجهة إيطاليا بسبب إصابة عضلية

شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو وهازارد يغيبان عن مواجهة إيطاليا بسبب إصابة عضلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا غياب الثنائي روميلو لوكاكو وإيدن هازارد عن مواجهة إيطاليا في تورينو لتحديد ثالث الترتيب في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الأحد بسبب "حمل عضلي زائد".

وبعد الخسارة أمام فرنسا في قبل نهائي دوري الأمم يوم الخميس، ستلعب بلجيكا ضد إيطاليا بطلة أوروبا في استاد يوفنتوس، وستحاول انتزاع المركز الثالث دون أبرز اثنين في قائمة هدافيها.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي "روميلو لوكاكو يعاني من حمل عضلي زائد ونفس الأمر بالنسبة لإيدن هازارد".

وأضاف "هما ليسا في أفضل حال للعب. سيغادران معسكر المنتخب الوطني لهذه المشكلة، ولا أعرف الوقت المطلوب لتعافيهما".

وأكد مارتينيز أن لوكاكو سيعود إلى بلجيكا، وليس إلى ناديه تشيلسي، وأصر على أنه لا توجد مشكلة مع عودة المهاجم إلى بلاده قبل باقي أفراد التشكيلة.

وقال مدرب بلجيكا "بكل وضوح هناك تفاهم رائع بين الجهاز الطبي في الجانبين، ونحن نريد أن نفعل أفضل شيء في مصلحة اللاعب. كل قرار يتم اتخاذه بالاتفاق مع النادي".

وتتصدر بلجيكا التصنيف العالمي للاتحاد الدولي (الفيفا) لكنها قد تفقد موقعها إذا خسرت أمام إيطاليا في تورينو.

وقال مارتينيز "نحن في المركز الأول على مدار ثلاث سنوات، ونريد الاحتفاظ بالمركز الأول، وهذا هدفنا باستمرار".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news