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الامارات | الزهراء التونسي يحصد برونزية بطولة الأندية العربية للسلة

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القاهرة - د ب أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فريق الزهراء التونسي، اليوم السبت، المركز الثالث وبرونزية بطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري في الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر الجاري.

وفاز الزهراء التونسي على الاتحاد السكندري بنتيجة 78 / 73 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي أقيمت اليوم، في الصالة المغطاة في برج العرب.

وأنهى الزهراء الربع الأول متقدما بنتيجة 17 / 9 وعزز تقدمه في الربع الثاني الذي انتهى بنتيجة 38 / 27 واستمر تقدمه في الربع الثالث الذي أنهاه متقدما بنتيجة 55 / 47 قبل أن ينهي المباراة فائزا بنتيجة 78 / 73.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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