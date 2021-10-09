ليوناردو: هدفنا تجديد عقد مبابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

شدد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، على أن إدارة النادي الفرنسي تستهدف تجديد عقد كيليان مبابي، منتقدا ما تفعله إدارة ريال مدريد من الحديث الدائم عن قرب التعاقد مع النجم الفرنسي.



وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي في يونيو 2022، ويمكنه في يناير توقيع عقد ابتدائي مع نادٍ آخر.

وقال ليوناردو، في تصريحات صحفية نشرها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على تويتر، يوم السبت: ”فكرتنا هي تمديد عقد مبابي، لم يتغير شيء في خططنا، كيليان جوهرة، إنه مثالي بشكل لا يصدق للنادي، نحن لا نخطط للمستقبل دون مبابي“