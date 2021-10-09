شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة منتخب مصر تغادر برج العرب استعدادًا لمواجهة ليبيا يوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مطار برج العرب متجهة إلي ليبيا على متن طائرة خاصة لمواجهة منتخب ليبيا يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان المنتخب الوطني قد فاز أمس على نظيره الليبي 1-0 ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة، وتصدر قمتها.

وتضم بعثة المنتخب الوطني جميع أعضاء الجهاز الفني بقياد كارلوس كيروش وقائمة اللاعبين الـ24 المختارين للمباراتين.

وشهد صباح اليوم قيام لاعبي المنتخب الوطني بعملية استشفاء بإحدى القاعات الرياضية المتخصصة بمقر إقامة الفريق عبر تقسيمهم إلى مجموعتين، فيما أدى بدلاء مبارة الأمس تدريبًا على ملعب المباراة بعد نهايتها.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريبًا وحيدًا غدًا بمدينة بنغازي على ملعب المباراة المقبلة.