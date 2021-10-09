شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يكتسح هلال مطروح بخماسية وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على نظيره فريق هلال مطروح بخماسية في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم، في إطار استعداداته للموسم الجديد.

سجل أهداف سموحة كل من صديق كلابا، حسين فيصل، محمد بسيونى، سيلا "هدفين".

كان سموحة خاض تجربة ودية أمس أمام المصري البورسعيدي انتهت بفوز الموج الأزرق بهدفين دون رد.