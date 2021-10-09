شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يجهز أديبايور لتعويض غياب حسام عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى صانع ألعاب منتخب النيجر فيكتوريان أديبايور الذى تعاقد معه الفريق البترولى خلال الانتقالات الصيفية لتعويض حسام عرفات الذى أصيب بالرباط الصليبى في مباراة الأهلى بكأس مصر.

ويؤمن حلمى طولان، بقدرات صانع ألعاب النيجر لما يمتكله اللاعب من مرونه بين المراكز حيث يشغل مركز الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم ولاعب وسط المهاجم حيث يفكر المدير الفني بتجربة اللاعب في مركز الجناح الأيسر خلال المباريات الودية.

أديبايور كان لاعبًا أساسيًا في تشكيلة النيجر في بطولة الأمم الأفريقية 2016 في رواندا حيث سجل ضد نيجيريا في مراحل المجموعات، وقدم أداءا جيدا مع منتخب بلاده في كأس أمم اتحاد غرب أفريقيا لكرة القدم.

وتعاقد إنبى مع 9 لاعبين في الميركاتو الصيفى المنقضى هما أحمد جمعة،عمر عدلي،حسام عرفات، مساهودو الحسن،خالد رضا،مصطفى جمال،فيكتور أديبايور،مروان داوود،محمد إسماعيل.

ودع فريق إنبى بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام الأهلى وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ16 في مباراة متوسطة من حيث الأداء الفني، ولكن كانت السيطرة في غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي.

وصعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعد فوز الأخير على سموحة بالأمس في مواجهة متكررة من الموسم قبل الماضي والتي فاز فيها بيراميدز بهدف نظيف.