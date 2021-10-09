شكرا لقرائتكم خبر عن الفترة الثالثة.. الأهلى يتقدم على الكويت الكويتي 49/63 بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفترة الثالثة من فترات مباراة الاهلى والكويت الكويتى فى نهائى البطولة العربية للسلة والتى تقام بالإسكندرية بتقدم الفريق الأحمر بنتيجة 63/49 على نظيره الكويتي.

واستطاع الأهلى أن يصنع ريمونتادا خلال هذه الفترة خاصة وأن الكويتى كان متقدم خبال أول فترتين بنتيجة 20/23 و33/36.

وتأهل الأهلى إلى النهائى على حساب صاحب الأرض الاتحاد السكندرى بنتيجة 78/ 73، بينما جاء تأهل الكويت الكويتى على حساب الزهراء التونسى بعد مباراة ماراثونية انتهت 83/ 80.