شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاعبو الزمالك أثناء خضوعهم لمسحة طبية قبل السفر لكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " صورا للاعبى الفريق اثناء خضوعهم لمسحة طبية اليوم للكشف عن فيروس كورونا.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وأعضاء الجهاز الفنى والجهازين الطبى والإدارى لمسحة طبية عصر اليوم بمقر النادى قبل انطلاق التدريبات الجماعية، استعدادًا للسفر إلى كينيا لمواجهة توسكر الكينى يوم 16 أكتوبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام بكينيا، على أن تقام مباراة العودة أحد يومى 22 أو 23 أكتوبر الجارى بالقاهرة.



احمد ابراهيم مدير شئون اللاعبين



احمد شعبان مترجم كارتيرون



اسلام جابر



الدكتور حسام المندوه



الدكتور محمد اسامة



امام عاشور



اوباما



اوليفيرا مدرب حراس مرمي الزمالك



سيف جعفر



شيكابالا



عبد الله جمعة



كارتيرون



محمد عبد الشافي



محمد عواد



محمود عبد العزيز



ميلا عامل غرفة الملابس

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

وكان الجهاز الإدارى لفريق الزمالك بقيادة منتصر الرملاوى، قام بإعداد تقريراً شاملا عن توسكر الكينى لتقديمه إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق عن توسكر الكينى ويتضمن التقرير حالة الطقس وإمكانية سقوط أمطار يوم المباراة وذلك من أجل اصطحاب أحذية المطر فى الرحلة بخلاف التأكيد على المدير الفنى بوجود حظر تجوال فى كينيا من العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا.

كما تضمن تقرير جهاز الزمالك لكارتيرون، العديد من المعلومات الفنية عن المنافس وموقفه فى الموسم الماضى بالدورى الكينى الذى تأهل من خلاله إلى دورى أبطال إفريقيا بخلاف تفاصيل عن نسبة الأوكسجين ومدى حاجة اللاعبين للسفر مبكرا من أجل التأقلم على الأجواء لذا سيسافر الفريق على ثلاث مراحل بداية من 10 أكتوبر الجارى.