شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الفترة الأولى بتأخر الأهلى أمالم الكويت بنهائي البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفترة الأولى بين فريقى سلة الأهلى والكويت الكويتي التى تجمع الفريقين فى نهائي البطولة العربية التى تقام بالإسكندرية، تقدم فريق الكويت الكويتي بنتيجة 23/20.

وبدأت الفترة بتقدم الفريق الأحمر بينما تدارك الفريق الكويتى النتيجة فى منتصف الفترة، وتمكن من تسجيل أكثر من رمية، ليتقدم على الأهلى إلا أن أوجستي المدير الفنى للأحمر تدارك الخطأ، وانتهت الفترة بتقدم ممثل الكويت.

وتأهل الأهلى إلى النهائي على حساب صاحب الأرض الاتحاد السكندرى بنتيجة 78/ 73، بينما جاء تأهل الكويت الكويتى على حساب الزهراء التونسى بعد مباراة ماراثونية انتهت 83/ 80

وتوج فريق الزهراء التونسي بالخرطوم الثالث وبرونزية البطولة بعد التغلب على الاتحاد السكندرى فى مباراتى تحديد المراكز الثالث والرابع، ليأتى زعيم الثغر رابعا.