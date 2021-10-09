شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد ينضم لتدريبات الجونة غدًا بعد انتقاله من الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأجل انضمام عماد السيد حارس مرمى الجونة لتدريبات فريقه، بعدما انتقل من صفوف الاتحاد السكندري، في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات، ليبدأ الحارس السابق لنادي الزمالك والاتحاد، تدريباته مع الجونة غدًا الأحد.

ونجح الجونة في خطف عماد السيد مساء الخميس الماضى في الساعات الأخيرة من فترة الميركاتو الصيفي، في إطار خطة النادي الساحلي لدعم صفوفه بمواهب مميزة في جميع المراكز للمنافسة على مركز متقدم في مسابقة الموسم المقبل المقرر انطلاقها 25 أكتوبر الجاري.

وضم الجونة هذا الصيف كلا من، المهاجم اميدو ادريسو من فريق تشتشا الغاني بيع نهائي، حسام غانم من بيراميدز بيع نهائي، عماد السيد من الاتحاد السكندري في صفقة بيع نهائي، الإثيوبي شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر، وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق في صفقة انتقال حر، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري السابق بيع نهائي، ومحمود عبد القادر ظهير أيسر فريق بيراميدز، ومحمد رزق من إنبى، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء محمود الجزار مدافع الأهلي.

وطلب رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة من الجهاز الإداري للفريق الاتفاق على 4 مباريات ودية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد من الدوري المصري والمقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري.