شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه الجونة وديًا الإثنين المقبل استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى نظيره الجونة وديًا يوم الإثنين المقبل على استاد بتروسبورت استعدادًا لخوض منافسان مسابقة الدورى المصرى الممتاز في الموسم الجديد المقرر انطلاقه 25 أكتوبر الجاري.

وفضل حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى خوض بعض التجارب الودية للوقوف على مستوى اللاعبين وحتى يتحقق الإنسجام بين الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الفريق البترولى في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتعاقد إنبى مع 9 لاعبين في الميركاتو الصيفى المنقضى هما أحمد جمعة، عمر عدلي، حسام عرفات، مساهودو الحسن، خالد رضا، مصطفى جمال، فيكتور أديبايور، مروان داوود، محمد إسماعيل.

ومن ناحية أخري طالب حلمي طولان، شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بالاعتذار عن مهمة تدريب المنتخب الأولمبي بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها، موضحا أن البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة، ليس له علاقة باختيارات الأجهزة الفنية للمنتخبات.

وأضاف طولان: "فينجادا لا يعرف شيئا عن اختيارات الأجهزة الفنية، هناك شخصان يتحكمان في مثل هذه الأمور وهما أبو ريدة ووكيل اللاعبين محمد شيحة، معروف من وراء هذه الاختيارات، ودور الوكلاء ومن يدير اتحاد الكرة".

وعن اختيار شوقي غريب لقيادة المنتخب الأولمبي مرة أخرى، أكد طولان أنه لا يريد التعليق على اختيار زميل، لكنه يرى أن اتحاد الكرة يناقض نفسه أحيانا.

وواصل طولان: "لو كنت مكان غريب لاعتذرت عن عدم قبول المهمة، لأن هناك حالة عدم رضا جماهيري عنه دون سبب واضح، مثلما حدث مع حسام البدري أيضا".