شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التدريبات الرسمية لبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم السبت، التدريبات الرسمية، استعدادًا لبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التي تستضيفها مصر في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل، على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 17 دولة عربية وأجنبية.

وشهدت التدريبات حضورًا قويًا من مختلف الرماة، حيث شهدت إثارة وندية تبشر ببطولة قوية في ضيافة أرض الفراعنة، حيث توفر فرصة كبيرة للاحتكاك والاطلاع على مدارس عالمية مختلفة في اللعبة.

وتفتتح البطولة يوم 12 أكتوبر، على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمرة الأولى، بمشاركة 17 دولة عربية وأجنبية، وهي مصر "الدولة المنظمة"، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، الأرجنتين، أرمينيا، التشيك، المجر، اليابان، لبنان، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا.

وقال اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية ورئيس اللجنة المنظمة، ان هناك متابعة لحظية من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، حيث يحرص على اخراج البطولة بالشكل الذي يليق بإسم وسمعة مصر بعدما اكتسبت سمعه عالمية بعد نجاحها في استضافة عدد من البطولات العالمية.

واضاف رئيس اتحاد الرماية، ان شركتي سنيرجي وتذكرني، قد ساهما بشكل كبير في تجهيز كافة الأمور الفنية واللوجيستية والتنظيمية الخاصة باستضافة بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية.

وأشار إلى أن هناك ثقة كبيرة من الاتحاد الدولي للرماية في قدرة الجانب المصري على انجاح البطولة على جميع المستويات خصوصا الفنية والتنظيمية، في ظل الإجراءات الصارمة المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح حسني ، أن أن البطولة تستقبل أبطال العالم في الرماية، وهناك ثقة كبيرة في الرماة المصريين المشاركين بالبطولة، من أجل مقارعة الكبار وحجز مكانة دائمة لمصر على منصات التتويج.