شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشربينى يتأهل لربع نهائى كليفلاند كلاسيك للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصرى محمد الشربينى المصنف رقم 23 عالمياً لرجال الإسكواش، إلى الدور ربع النهائى ببطولة كليفلاند كلاسيك للإسكواش، التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 7 أكتوبر الجارى إلى الثانى عشر من نفس الشهر بقيمة جوائز مادية تقدر بـ30 ألف دولار.

وفاز محمد الشوربينى في مباراة دور الـ 16 على منافسه الإنجليزى بن كوليمان بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4, 11-8, 11-4.

ومن المقرر أن يواجه الشربينى منافسه الاسكتلندى ألان كلاين في الدور ربع النهائى في المباراة التى تقام في الساعات الأولى من صباح غد الأحد.

يذكر أن محمد الشربينى هو اللاعب المصرى الوحيد في تلك البطولة.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر أكتوبر الجارى، وحافظ البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الثانى على التوالى والثانى والعشرين فى مسيرته الاحترافية، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين المصريين هيمنة على الصدارة.

وتخطى على فرج، أسطورة الاسكواش المعتزل رامى عاشور، ليصبح ثالث أكثر لاعب مصرى هيمنة على صدارة الاسكواش العالمى ، ويسبقه عمرو شبانة برصيد 33 شهراً ومحمد الشوربجى برصيد 50 شهراً.

كما استمر محمد الشوربجى فى المركز الثانى، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الرابع والنيوزلاندى بول كول فى المركز الثالث.

فيما استقر مروان الشوربجى في التصنيف الخامس، وواصل كريم عبد الجواد تواجده في المركز السادس، وفارس الدسوقي في المركز السابع.