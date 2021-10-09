شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصري يوجه نصيحة لـ حمودي قبل الانضمام للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص معين الشعبانى المدير الفنى للمصري على عقد جلسة سريعة مع أحمد حمودي آخر الوافدين للنادي البورسعيدي، على هامش حضور اللاعب لمعسكر الفريق ومشاهدة ودية المصري وسموحة أمس، حيث طالب فيها المدير الفني من اللاعب استعادة مستواه ليكون الوراقة الرابحة للفريق في الفترة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني للمصري البورسعيدى بقيادة معين الشعباني منح لاعبيه راحة سلبية، اليوم السبت، ولمدة يوم واحد فقط، عقب نهاية المعسكر المغلق للفريق ببرج العرب والذي استمر لنحو 12 يومًا خاض خلاله الفريق خمس مباريات ودية.

ويستأنف الفريق مرانه عصر غدٍ الأحد ببرج العرب استعدادًا لمباراة الفريق بذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الـ 19 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندي والمقرر إقامتها في السادس عشر من أكتوبر على ملعب سانت ماري بالعاصمة كمبالا.