شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصري يوجه نصيحة لـ حمودي قبل الانضمام للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص معين الشعبانى المدير الفنى للمصري على عقد جلسة سريعة مع أحمد حمودي آخر الوافدين للنادي البورسعيدي، على هامش حضور اللاعب لمعسكر الفريق ومشاهدة ودية المصري وسموحة أمس، حيث طالب فيها المدير الفني من اللاعب استعادة مستواه ليكون الوراقة الرابحة للفريق في الفترة المقبلة.
وقرر الجهاز الفني للمصري البورسعيدى بقيادة معين الشعباني منح لاعبيه راحة سلبية، اليوم السبت، ولمدة يوم واحد فقط، عقب نهاية المعسكر المغلق للفريق ببرج العرب والذي استمر لنحو 12 يومًا خاض خلاله الفريق خمس مباريات ودية.
ويستأنف الفريق مرانه عصر غدٍ الأحد ببرج العرب استعدادًا لمباراة الفريق بذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الـ 19 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندي والمقرر إقامتها في السادس عشر من أكتوبر على ملعب سانت ماري بالعاصمة كمبالا.
وأكد معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عدم امتلاكه أي حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن دهشته البالغة من وجود عدد من الحسابات الخاصة التي تنتحل شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتواصل أصحابها مع الجماهير المصرية والتونسية منتحلين شخصيته.
وأكد الشعبانى أنه سيبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية لدى إدارات مواقع التواصل الاجتماعي والجهات المعنية لإيقاف تلك الحسابات التي تثير حالة من البلبلة والأقاويل لدى الجماهير.
على صعيد آخر أكد الشعباني أنه لم يقم بإجراء أية أحاديث صحفية عبر الهاتف خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن كافة التصريحات التي أدلى بها خلال الفترة الأخيرة كانت عبر القنوات الفضائية وبالصوت والصورة، مضيفًا أنه لم يقم بالإدلاء بأية تصريحات صحفية عبر الهاتف خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن دهشته كذلك من التصريحات المنسوبة إليه بعدد من المواقع الإخبارية والتي لم يقم بالإدلاء بها بأي شكل من الأشكال.