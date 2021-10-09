شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. موسيمانى يجتمع مع الجهاز المعاون.. وتدريبات بدنية استعدادًا لبطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا المحدد لها يوم 16 أكتوبر الجاري.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية في الجيم قبل انطلاق مران اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

تأتي الوحدة البدنية التي استمرت 30 دقيقة في إطار البرنامج الموضوع للاعبين، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم الخميس 14 أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش يوم الخميس قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة لبدء رحلة السفر إلى النيجر.