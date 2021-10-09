شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز في مواجهة أهلي بني غازي الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة أهلي بني غازي في المباراة الودية التي تقام مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي الفرعي.

ويستعد بيراميدز للسفر يوم 13 أكتوبر الجاري إلى تنزانيا لمواجهة فريق عزام يوم 16 من ذات الشهر في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية بالعاصمة دار السلام، على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي يوم 23 أكتوبر الجاري.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق

خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم حسن - عمر جابر - هشام محمد

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس