شكرا لقرائتكم خبر عن الزهراء التونسي يهزم الاتحاد السكندري ويحصد برونزية البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق الزهراء التونسي اليوم السبت من حصد المركز الثالث وبرونزية بطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال التى يستضيفها نادى الاتحاد السكندرى في الفترة من 29 سبتمبر حتى 9 أكتوبر.

وفاز الزهراء التونسي علي الاتحاد السكندري بنتيجة 78 / 73 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتى أقيمت علي ملعب الصالة المغطاة في برج العرب.

وجاءت نتائج الفترات علي النحو التالي:

الفترة الأولي بنتيجة 17/9 لصالح الزهراء التونسي

الفترة الثانية 38/27 لصالح الزهراء التونسي

الفترة الثالثة 55/47 لصالح الزهراء

الفترة الرابعة 78/73 للزهراء