اخبار الرياضه

الزهراء التونسي يهزم الاتحاد السكندري ويحصد برونزية البطولة العربية للسلة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الزهراء التونسي يهزم الاتحاد السكندري ويحصد برونزية البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق الزهراء التونسي اليوم السبت من حصد المركز الثالث وبرونزية بطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال التى يستضيفها نادى الاتحاد السكندرى في الفترة من 29 سبتمبر حتى 9 أكتوبر.

 

وفاز الزهراء التونسي علي الاتحاد السكندري بنتيجة 78 / 73 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتى أقيمت علي ملعب الصالة المغطاة في برج العرب. 

 

وجاءت نتائج الفترات علي النحو التالي:

 

الفترة الأولي بنتيجة 17/9  لصالح  الزهراء التونسي 

 

الفترة الثانية 38/27 لصالح الزهراء التونسي

 

الفترة الثالثة 55/47 لصالح الزهراء

 

الفترة الرابعة 78/73 للزهراء

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا