شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الكويت الكويتى يتقدم على الأهلى 36/33 بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة نهائي البطولة العربية لكرة السلة والتى تجمع فريقي الأهلى والكويت الكويتي بتقدم الفريق الكويتى بنتيجة 36/35

وتشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، وسيطرة متبادلة، لرغبة كل منهما التتويج باللقب العربى إلا أن الغلبة كانت للفريق الكويتى خلال الفترتين الأولى والثانية.

كانت الفترة الأولى قد انتهت بتقدم الكويتي بنتيجة 23/20

وتأهل الأهلى إلى النهائي على حساب صاحب الأرض الاتحاد السكندرى بنتيجة 78/ 73، بينما جاء تأهل الكويت الكويتى على حساب الزهراء التونسى بعد مباراة ماراثونية انتهت 83/ 80

وتوج فريق الزهراء التونسي بالخرطوم الثالث وبرونزية البطولة بعد التغلب على الاتحاد السكندرى فى مباراتى تحديد المراكز الثالث والرابع، ليأتى زعيم الثغر رابعا