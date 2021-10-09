خاص.. برج العرب الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك وتوسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك أن ملعب الجيش بإستاد برج العرب في الإسكندرية هو الأقرب لاستضافة مباراة توسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن ملعب برج العرب هو الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك وتوسكر الكيني بسبب إصلاحات وصيانة إستاد القاهرة.

وتقلصت فرص لعب الزمالك أمام توسكر في إستاد القاهرة بسبب الإصلاحات الجارية حاليا في الملعب.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل في كينيا.

يُذكر أن الزمالك سيستضيف توسكر في مصر يوم 22 أكتوبر الجاري في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال.