مران الزمالك.. جلسة مع سيسيه.. راحة لخماسي الشباب.. وفقرة للتسديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك تحضيراته، مساء اليوم السبت، استعدادا لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل في كينيا.

وخصص باتريس كارتيرون مدرب الزمالك فقرة تدريبات بدنية للاعبي الفريق خلال المران مساء اليوم السبت، حيث تولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق، الإشراف على الفقرة البدنية.

ومنح كارتيرون راحة لخماسي الشباب وهم السيد عطية ومحمد حسام بيسو وسيد نيمار وسيف فاروق جعفر وحسام عبد المجيد من التدريب مساء اليوم السبت، وذلك بعد مشاركتهم في مباراة فريق زمالك ٢٠٠١ أمام المصري في بطولة الجمهورية.

وتواجد الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الزمالك في مقر النادي اليوم بعد وصوله إلى القاهرة، حيث عقد اللاعب جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قبل التدريب اطمأن خلالها المدرب الفرنسي على حالة اللاعب.

وخضع سيسيه لفحص طبي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق للاطمئنان على حالته قبل أن يؤدي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.

وقرر كارتيرون تخصيص فقرة خاصة خلال المران مساء اليوم السبت لتدريب اللاعبين على التسديد من خارج منطقة الجزاء والكرات العرضية.

وتولى كارتيرون الإشراف على هذه الفقرة. حيث حرص على علاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وتطير بعثة الزمالك إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.