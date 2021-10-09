منافس مصر.. السودان تعود بنقطة من غينيا وتبتعد خطوة أخرى عن المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ابتعد المنتخب السوداني خطوة جديدة من الوصول للمرحلة الأخيرة في التصفيات الأفريقية والمؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بتعادله أمام نظيره الغيني (2-2) في إطار الجولة الرابعة.

المنتخب الغيني تقدم عن طريق خوسي كانتي في الدقيقة 48، قبل أن يسجل أحمد محمود التعادل في الدقيقة 64.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد يايو الهدف الثاني لصالح المنتخب الغيني في الدقيقة 67، إلا أن أمير كمال تمكن من تسجيل التعادل لصالح المنتخب السوداني في الدقيقة 88.

وأصبح المنتخب السوداني بعيدًا عن الوصول للمرحلة الأخيرة من التصفيات، حيث يحتل المنتخب المغربي الصدارة برصيد ست نقاط من مباراتين.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي: المغرب (6 نقاط) - غينيا بيساو (4 نقاط) - غينيا (3 نقاط) - السودان (نقطتين).

جدير بالذكر أن المنتخب السوداني يتواجد مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية في مجموعة تضم أيضًا كل من نيجيريا وغينيا بيساو.