في اجتماع القاهرة .. عمومية الكاف تصوت على نظام دوري السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد

تعقد الجمعية العمومية للإتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إجتماعاً غير عادياً يوم الجمعة 26 نوفمبر في القاهرة وذلك لمناقشة عدد من التعديلات التي ستطرأ على لائحة النظام الأساسي للكاف وكذلك إدخال بنود جديدة.

وذكر مصدر مسئول في الكاف أن جدول الأعمال المقرر إرساله للاتحادات الأهلية خلال الأيام القليلة القادمة سوف يشهد إدخال بعض التعديلات مثل :

- منح بعض الصلاحيات للسكرتير العام في السنوات القادمة

- إعتماد وعرض تشكيل اللجان بعد الإنتهاء منها مؤخراً

- عرض التصور الخاص لإنطلاق مسابقة دوري السوبر الأفريقي وإعتماد النظام من الجمعية العمومية .

- عرض مشروع بناء الملاعب في الدول الأفريقية بمنحة تقدر بمليار دولار على الجمعية العمومية لتحديد الدول التي سينطلق منها بناء المشروع وأوجه الصرف والدعم من ميزانية الكاف .

كانت الفترة الماضية قد شهدت بعض التعديلات على اللائحة في آخر إجتماع للجمعية العمومية غير العادية في الرباط بالمغرب علي هامش إجراء الإنتخابات ، وتقرر تعيين خمس نواب لرئيس الكاف .