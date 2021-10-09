مصدر يكشف لمصراوي موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن مجلس الإدارة استقر علىتحديد يوم 16 أكتوبر الجاري، موعداً لفتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الإدارة المقبلة.

ويستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لعقد مؤتمر صحفي لكشف كل ما تم انجازه خلال الـ4 سنوات مدة مجلس الإدارة.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "إدارة الأهلي قررت فتح باب تلقي طلبات الترشيح لإنتخاب مجلس إدارة جديد يقود القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات بداية من يوم 16 اكتوبر".

وتابع "مجلس الإدارة في إجتماعه الذي أنتهى منذ قليل برئاسة محمود الخطيب فتح باب تلقي طلبات الترشيح بدءاً من السبت 16 أكتوبر وحتى 22 من الشهر ذاته".

واختتم "تحدد موعد إنتخاب مجلس إدارة جديد يكون يوم 25 و26 نوفمبر حسبما تنص لائحة النادي".