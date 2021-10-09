عمر مرموش .. بين نبوءة ميدو ورهان كيروش (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

جنى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الثمرة الأولى من المشروع الذي تبناه منذ قيادة الفراعنة بالبحث عن المواهب المصرية في أوروبا ومنحها الفرصة والبداية كانت مع عمر مرموش .

وقاد مرموش منتخب مصر للفوز على ليبيا في الجولة الثالثة من المرحلة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بهدف سجله المهاجم الشاب في مبارته الرسمية الأولي في تاريخه.

وفور تسلم كيروش للمسئولية تبني المدرب المخضرم مشروعاً بمتابعة وانتقاء المواهب المحترفة في أوروبا وطلب من جهازه المعاون تقديم تقارير عن اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج ومن يحمل الجنسية المصرية ومؤهلاً لتمثيل الفراعنة ليعيد نفس الفلسفة التي طبقها مع منتخب إيران الذي تولي تدريبه سابقاً.

وطبق كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب إيران سياسة البحث عن وجوه جديدة من مزدوجي الجنسية ومؤهلين للإنضمام للمنتخب الفارسي ونجح في استقطاب مهدراد بيت آشور صاحب الجنسية الأمريكية وأشكان دجاغة دانييل دافاري الثنائي الذي يحمل الجنسية الألمانية ورضا نجاد الذي يحمل الجنسية الهولندية .

عمر مرموش الذي يشغل مركز المهاجم ويبلغ طوله 177 سم ويلعب بقدمه اليمنى بدأ مشواره الكروي بين صفوف ناشئي وادي دجلة، وأظهر مستويات مبهرة، حيث حصل على لقب هداف دوري منطقة القاهرة للناشئين مواليد 1999 عام 2016، برصيد 44 هدفًا، سجلها في 22 مباراة فقط.

تألق مرموش الملفت دفع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق وادي دجلة عام 2016 للاعتماد عليه في الفريق الأول، وفسر المهاجم الذي يلقب بالعالمي:"تذكروا اسم مرموش جيداً، سيصبح أحد أفضل المهاجمين في مصر خلال فترة وجيزة".

وشارك المهاجم الصاعد في 17 مباراة بمسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، وسجل 3 أهداف، رغم مشاركته أساسيًا في مواجهات معدودة.

انتقال مرموش إلى أوروبا كان يستلزم التعاقد مع وكيل أجنبي فتعاقد مع الوكيل الإنجليزي مايك موريس ثم اضطر إلى تغيير الوكيل بشركة ألمانية لتسويق اللاعبين ليحصل فرصة في الاحتراف فى ألمانيا.

وقال مرموش "تلقيت عرضين من بروسيا دورتموند ومالاجا ولكني فضلت الانضمام لصفوف فولفسبورج بحثاً عن فرصة للمشاركة".

انتقل المهاجم الصاعد إلى صفوف الفريق الثاني لفولفسبورج الألماني عام 2017، وبدأ مشاركاته تدريجيًا مع فريق الناشئين، ثم الفريق الرديف.

تطورت مشاركات المهاجم المصري تدريجيًا، فشارك في 17 مباراة بقميص الفريق الرديف في موسم 2017/2018، وسجل 4 أهداف، بينما تراجعت مشاركاته في موسم 2018/2019 بسبب الإصابة، قبل أن يعبر عن نفسه بشكل مثالي في الموسم الماضي.

غاب مرموش عن انطلاقة الموسم قبل الماضي، قبل أن يشارك تدريجيًا في 6 مباريات كبديل، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، لكنه استعاد عافيته في النصف الثاني من الموسم، وشارك أساسيًا في ثماني مواجهات من المواجهات التسعة الأخيرة التي لعبها رديف فولفسبورج في دوري القسم الرابع.

سجل مرموش ثمانية أهداف وصنع هدفين في تلك المواجهات، وكان نجمًا للمواجهة التي اكتسح بها فريقه رديف هانوفر بخماسية نظيفة، حيث سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" كما سجل هدفين في شباك رديف فيردر بريمن ومثلهما في شباك نوردرشديت، قبل توقف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وشهد استئناف منافسات موسم 2019/2020 بدوري الدرجة الأولى الألماني منتصف مايو 2020، بعد التوقف الذي تسبب به تفشي فيروس كورونا المستجد، مفاجأة سارة للجماهير المصرية، عندما ظهر اسم عمر مرموش على دكة بدلاء فولفسبورج، خلال مواجهته أمام أوجسبورج.

وفي السادس والعشرين من الشهر ذاته، شارك مرموش للمرة الأولى بقميص فولفسبورج في منافسات بوندسليجا، بعدما دخل أرض الملعب في الدقيقة السادسة والسبعين خلال مواجهة فريقه أمام باير ليفركوزن.

وبعد أيام من انتقاله معارًا من فولفسبورج إلى سان باولي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الألماني يناير الماضي وفي مواجهته الأولى التي يشارك بها أساسيًا بعد مواجهة أولى ظهر خلالها كبديل أمام فيرزبرجر كيكرز، هز مرموش شباك هولستن كييل، في المواجهة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وشارك المهاجم المصري البالغ من العمر 21 عامًا في التشكيل الأساسي للفريق، واستقبل تمريرة مميزة من دانييل كوفي كييريه في الدقيقة الثانية والخمسين، سددها مباشرة بشكل رائع أعلى الزاوية اليمنى لمرمى كييل، مسجلًا هدف فريقه الوحيد، قبل خروجه في الدقيقة التاسعة والسبعين.

وسجل مرموش هدفه الثاني في الموسم الماضي إلا أنه هدفه الافتتاحي على المستوى الأول، حيث سجل هدفًا بقميص "رديف فولفسبورج" في شباك رديف فيردر بريمن خلال الماضي ، بينما شارك أساسيًا في مواجهة واحدة أمام ديسنا تشيرينجيف في الدوري الأوروبي، وبديلًا في ثلاث مباريات بقميص فريق فولفسبورج الأول، في مسابقتي دوري الدرجة الأولى الألماني وكأس ألمانيا.

تألق مرموش دفع فولفسبورج إلى إعارته لنادي شتوتجارت في أغسطس الماضي ولكن هذه المرة في دوري الدرجة الأولى بوندسليجا.

وقال مارسيل تشافر المدير الرياضي لنادي فولفسبورج: "بالنسبة لعمر، فإن إعارته لنادي شتوتجارت هي الخطوة التالية في مسيرته، بعد أن حقق تطورًا جيدًا للغاية في نادي سانت باولي".

واختتم تصريحاته: "لقد قررنا بشكل مشترك، هذا الطريق وسنواصل مرافقته عن كثب والتواصل معه بشكل منتظم".

ومن جانبه، قال سفين ميسلينتات المدير الرياضي لشتوتجارت: "يمكن استخدام عمر مرموش بمرونة في المنطقة الهجومية وبصفاته ومهاراته ستضيف قيمة لفريقنا".

واختتم: "لقد أثبت جودته في الموسم الأخير في الدرجة الثانية مع سانت باولي وأيضًا في الموسم الحالي في ظهوره مع فولفسبورج، تمكنا من الاتفاق على شروط الانتقال بسرعة وبالشراكة مع فولفسبورج، ونرحب بحرارة بعمر في شتوتجارت".

ولعب مرموش 3 مباريات مع شتوتجارت هذا الموسم سجل فيهم هدف وكبنه حصل على إشادة بيليجرينو ماتارازو المدير الفني لنادي للفريق .

وقال ماتارازو عقب تسجيل مرموش لهدفه الأول في شباك فرانكفورت في الجولة الرابعة من الدوري الألماني : "مرموش يستحق التواجد الأساسي خلال المباريات المقبلة، لقد قدم انطباعًا رائعًا وأصبح لديه علاقة وطيدة مع الفريق، لا شك أنه مرشح دومًا لأن يكون أساسيًا في تشكيل شتوتجارت".

واختتم: "لقد تحدثت مع وحيد فاجير عن الأمر لأنه كان مع منتخب بلاده خلال التوقف الدولي، لكن دعونا نرى ما سيحدث في الأيام المقبلة ومن سيبدأ أساسيًا في المستقبل".