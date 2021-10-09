تعرف على موعد مباراة مصر وليبيا بتصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة «الإياب»، ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة السادسة، والمقرر إقامتها على ملعب بنغازي في ليبيا.

قاد جناح نادي شتوتجارت الألماني، عمر مرموش، منتخب مصر للفوز على ليبيا 1 / صفر، الجمعة الماضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وسجل مرموش هدف المباراة الوحيد من قذيفة من خارج منطقة جزاء المنتخب الليبي، لتستقر في شباك محمد نشنوش حارس مرمى الفريق الضيف في الدقيقة .49

من هو عمر مرموش صاحب قذيفة مباراة مصر وليبيا في تصفيات مونديال 2022؟

ورفع منتخب مصر رصيده إلى سبع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق نقطة عن منتخب ليبيا صاحب المركز الثاني، وتضم المجموعة أيضا منتخبا أنجولا والجابون، صاحبا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

كان المدرب البرتغالي المخضرم «كارلوس كيروش» قد تولى مسؤولية تدريب منتخب مصر خلفًا لحسام البدري في منتصف شهر سبتمبر الماضي، واستطاع تحقيق الفوز على ليبيريا بهدفين دون رد في أول مباراة ودية يخوضها بعد توليه المنصب، قبل أن يحقق أول فوز رسمي له مع الفراعنة امام ليبيا على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

ويتأهل صاحب المركز الأول في المجموعات العشر إلى الدور الحاسم، الذي يقام بنظام خروج المغلوب بمباراتين ذهاباً وإياباً على ان يصعد الفائز إلى المونديال.

ما هو موعد مباراة مصر وليبيا بتصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة «الإياب»؟

يحين موعد مباراة الاياب بين مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر الجاري، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

ينقل بث مباشر مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 عبر القناة الرسمية للفيفا على موقع يوتيوب، بالأضافة الى قناة شركة الرياضة السعودية SSC.

شاهد فيديو هدف فوز منتخب مصر على منتخب ليبيا