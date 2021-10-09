مشاهدة مباراة المغرب اليوم ضد غينيا بيساو في بث مباشر بتصفيات كأس العالم رابط يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا لايف لمشاهدة مباراة المغرب وغينيا بيساو في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 9-10-2021.

يلعب منتخب المغرب وغينيا بيساو بجانب السودان وغينيا كوناكري في المجموعة التاسعة، والتي سيتأهل منها المتصدر إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال قطر 2022.

ويتربع المنتخب المغربي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، ويتواجد منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، بينما جمعت غينيا نقطتين من مباراتين، وحصدت السودان نقطة واحدة من 3 مباريات.

ويعتبر منتخب غينيا بيساو هو صاحب الأرض في مباراة اليوم على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب، بعد تعذر إيجاد ملعب يستضيف مبارياته في التصفيات من الدول الأفريقية المجاورة.

وسيبحث المنتخب المشهور بالثعالب عن خطف نقطة واحدة على أقل تقدير من أمام المغرب، بعدما تلقى الهزيمة الأولى في التصفيات على يده في الجولة الماضية بخماسية نظيفة.

وحصدت غينيا بيساو 4 نقاط من أول مباراتين، حيث تعادل مع غينيا بهدفٍ لمثله في الجولة الأولى، قبل أن يكتسح منتخب السودان في الجولة الثانية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

في المقابل، سيدخل منتخب المغرب المباراة بهدف تحقيق الانتصار الثالث تواليًا، للإبتعاد بصدارة ترتيب المجموعة وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات القارة السمراء لمونديال قطر.

وتمكن أسود الأطلس من الفوز على منتخب السودان في الجولة الأولى بهدفين دون رد، واكستح غينيا بيساو في الجولة الماضية بخماسية نظيفة، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الثانية أمام غينيا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة المغرب وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2022 اليوم، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت العاصمة المغربية الرباط، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وينقل البث المباشر للمباراة على قناة الفيفا بموقع يوتيوب، كما ينقل على قناة شركة الرياضة السعودية SSC 3 HD، بصوت المعلق الرياضي السعودي «عبدالله الغامدي».

ويذاع لقاء المغرب وغينيا بيساو على 3 قنوات مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وهم، المغربية الرياضية، والأولى المغربية RTM، بالإضافة إلى تمازيغت المغربية.