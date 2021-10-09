تعرف على موعد مباراة تونس وموريتانيا بتصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة «الإياب»، ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الثانية، والمقرر إقامتها على الملعب الأولمبي بمدينة نواكشوط في موريتانيا.

كان المنتخب التونسي قد وضع قدماً في الدور النهائي للتصفيات الأفريقية المؤهل الى نهائيات كاس العالم 2022، بعدما حقق فوزه الثالث توالياً على حساب ضيفه موريتانيا بنتيجة 2-صفر في لقاء الذهاب.

وافتتح نسور قرطاج منافسات المجموعة الثانية بالفوز بثلاثية نظيفة على حساب منتخب غينيا الإستوائية في الجولة الأولى، قبل أن يعود بفوز ثمين من زامبيا بهدفين نظيفين في الجولة الثانية.

أما منتخب موريتانيا فقد خسر مباراته الأولى في المجموعة أمام نظيره الزامبي بهدفين لهدف، قبل أن يعود ويخسر أمام منتخب غينيا الإستوائية في الجولة الثانية بهدف نظيف.

ويحتل منتخب تونس صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط، ويأتي بعدها منتخبي غينيا الإستوائية برصيد 6 نقاط، ويتواجد منتخب زامبيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يقبع المنتخب الموريتاني في المركز الرابع والأخير برصيد خالٍ من النقاط.

شاهد فيديو اهداف مباراة تونس وموريتانيا في تصفيات كأس العالم 2022

يذكر ان المنتخبين قد ألتقيا من قبل في 9 مناسبات، منها 5 مباريات في تصفيات كأس العالم، وغاب الفوز عن منتخب موريتانيا في مواجهاته أمام نظيره التونسي، حيث حقق نسور قرطاج الفوز في 7 مباريات سابقة، فيما انتهت مبارتين بالتعادل السلبي.

ويتأهل صاحب المركز الأول في المجموعات العشر إلى الدور الحاسم، الذي يقام بنظام خروج المغلوب بمباراتين ذهاباً وإياباً على ان يصعد الفائز إلى المونديال.

ما هو موعد مباراة تونس وموريتانيا بتصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة «الإياب» ؟

يحين موعد مباراة تونس وموريتانيا في تصفيات كأس العالم 2022 يوم 10 اكتوبر الجاري وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت تونس، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

ينقل بث مباشر مباراة تونس وموريتانيا في تصفيات كأس العالم 2022 عبر القناة الرسمية للفيفا على موقع يوتيوب، كما ينقل اللقاء على القناة التونسية الرياضية، بالأضافة الى قناة شركة الرياضة السعودية SSC.