هل يتحرك رامي عباس ضد حلاوة شعر محمد صلاح بعد تصريح وزارة الصحة؟

انتشر في الاسواق المصرية هذا الأسبوع منتج جديد يحمل اسم هداف ليفربول ونجم الدوري الانجليزي «محمد صلاح»، أُصدر خصيصًا من أجل ذكرى مولد النبوي الشريف، وحصل على تصريح وترخيص من وزارة الصحة.

وانطلقت في مصر والدول العربية والاسلامية مراسم الاحتفال بمولد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، مع انطلاق شهر ربيع الأول هذا الأسبوع، وستمتد الاحتفالات حتى يوم 19 أكتوبر الجاري، الموافق 12 من ربيع الأول.

ومن أحد مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في مصر، انتشار منتجات الحلوى بمختلف الأشكال والأنواع، وكان من ضمن المنتجات الجديدة حلوى من نوع «الشعر» حملت اسم نجم ليفربول الحالي وروما السابق محمد صلاح، المتواجد حاليًا في معسكر منتخب مصر للعب ضد ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس العالم 2022.

حلاوة شعر محمد صلاح

حلاوة شعر محمد صلاح، هو مُنتج عبارة عن حلاوة شعر، وضعت من جانب الشركة المُنتجة في علبة بلاستيكية رخيصة الثمن لا يتعدى سعرها الـ 5 جنيهات، ولصق عليها صورة بتصميم شعبي بها وجه محمد صلاح وكلمة «حلاوة شعر محمد صلاح»، دون توضيح لاسم الشركة المُصنعة للمنتج.

واكتفى المصنع بالإشارة إلى أن المنتج صادر عن المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وقد أُنتج في شهر أكتوبر 2021، ومدة صلاحيته 6 أشهر فقط بتصريح من وزارة الصحة المصرية.

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رغم سخرية بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من اسم المنتج، واستخدام محمد صلاح للترويج له، إلا أنهم أكدوا على جودة مذاق وطعم الحلاوة.

ماذا سيفعل رامي عباس مع حلاوة شعر صلاح؟

من المؤكد الشركة التي أصدرت حلاوة شعر محمد صلاح لم تتواصل قط من الشركة المالكة لصورة محمد صلاح ووكيل أعماله رامي عباس، من أجل استخدام صورة أسطورة ليفربول، فمن المعروف أن صورته باهظة الثمن ويصعب استخدامها بتلك السهولة.

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وقال خبير التسويق المصري الشهير «عثمان بدران» عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك ساخرًا «نتمنى أن نتعلم تسويق علامة تجارية من هؤلاء الناس قبل ما يترفع ضدهم قضية ويفلسوا..مبروك محمد صلاح».

ولدى وكيل أعمال محمد صلاح «رامي عباس» العديد من المواقف الصارمة ضد كل مَن يحاول انتهاك وقرصنة صورة موكله، وكانت له قضية شهيرة قبل كأس العالم 2018 في روسيا مع مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد وضع صورة لصلاح مع باقي زملائه على الطائرة الخاصة بمنتخب مصر برعاية شركة We دون الرجوع لرعاة صلاح.

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وأطلق رئيس شركة MS Commercial TD “رامي عباس” تصريحًا مقتضبًا على موقع تويتر آنذاك، أثار به لغطًا واسعًا في الشارع الرياضي المصري، بتوجيه اتهام إلى الاتحاد المصري بشكل مُبطن بالتعدي والقرصنة على حقوق شركته وحقوق موكله.

وقال رامي عباس عبر تويتر “نحن لدينا مشكلة حقيقية مع الاتحاد المصري لكرة القدم، أنت لا تعرف ما لديك حتى الآن”، ليعبر بذلك عن غضب كبير داخل أروقة الشركة المالكة لحقوق صورة محمد صلاح (MS Commercial TD)، خاصةً وأن استخدام صورة محمد صلاح في حملات الاتحاد المصري كان متكررًا دون أي احترام لحقوق الشركة المالكة للصورة.

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لكن رغم مواقف رامي عباس الصارمة في هذا الصدد، من غير المرجح تحركه ضد الشركة أو المصنع المُنتج لـ «حلاوة شعر صلاح» بسبب انعدم شعبية المنتج على مستوى العالم، ولكونها شركة غير عالمية كما حدث في اعلان الشكولاته الذي استخدم فيها الاتحاد المصري صورة صلاح قبل مونديال 2018.

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وسبق لشركات منتجات شعبية في مصر انتاج سلع تحمل صورة واسم محمد صلاح لم يتعرض لهم رامي عباس من قريب أو من بعيد.

وتستخدم صورة محمد صلاح في جميع المقاهي والمشاريع الصغيرة لجذب الزبائن، واُستخدمت كذلك على فانوس رمضان، و في وسط القاهرة على عربة بيع أحد الأكلات الشعبية المصرية «الفول» وحملت العربة اسم «ليفرفول».