نتيجة مباراة السودان وغينيا في تصفيات كأس العالم 2022 «مهمة صقور الجديان تتعقد»

تعرف على نتيجة مباراة السودان وغينيا في الجولة الرابعة للمجموعة التاسعة بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن مباريات اليوم السبت 9-10-2021.

وقع منتخب السودان في فخ التعادل للمرة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 بنتيجة (2-2) مع غينيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب أدرار بمدينة أكادير بالمغرب.

وعلى الرغم من تفادي المنتخب السوداني للخسارة الثالثة، إلا أن فرصة تأهله إلى المرحلة النهائية في التصفيات أصبحت في يد شقيقه المغربي الذي سيواجه غينيا بيساو اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويحتاج المنتخب المغربي إلى تحقيق الانتصار على غينيا بيساو، وفي المباراة المؤجلة من الجولة الثانية مع غينيا كوناكري لحسم صعوده بشكلٍ رسمي إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، ويتواجد منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، بينما جمعت غينيا 3 نقاط من 3 مباريات، وحصدت السودان نقطتين فقط من 4 مباريات.

ودخل منتخب السودان مباراة اليوم بالتشكيلة التالية: علي أبو عشرين – أحمد آدم – أمير كمال – أطهر الطاهر – حسين إبراهيم – صلاح الدين نمر – عبدالله أبو عقلة – شرف الدين علي – ولي الدين خضير – رمضان عجب – سيف تيري.

وتقدم منتخب غينيا بالهدف الأول في الدقيقة (48) من زمن الشوط الثاني، حينما تلاعب خوسيه كانتي بمدافعي السودان على حدود المنطقة قبل أن يطلق تصويبة يساريه استقرت داخل شباك الحارس علي أبو عشرين.

وأدرك أحمد محمود التعادل للمنتخب السوداني عند الدقيقة (64)، بصناعة من المهاجم سيف تيري الذي تقدم بالكرة من الجهة اليسرى وتلاعب بالحارس ولكن الكرة طالت من قدمه وذهبت إلى لاعب المريخ ليودعها في الشباك بسهولة.

ووضع محمد بايو منتخب غينيا في المقدمة من جديد بالهدف الثاني في الدقيقة (67)، حين انفرد بالمرمى من الجهة اليمنى وسدد كرة أرضية من بين أقدام الحارس أبو عشرين تهادت إلى داخل الشباك.

وخطف أمير كمال هدف التعادل لصقور الجديان بعدما ارتقى فوق الجميع وقابل كرة عرضية جاءت من ضربة حرة مباشرة من الجهة اليسرى برأسية قوية جدًا عانقت الشباك الغينية في الدقيقة (88)، لتنتهي المباراة بنتيجة (2-2).

شاهد فيديو اهداف مباراة السودان وغينيا في تصفيات كأس العالم 2022