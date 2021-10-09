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الامارات | الزمالك يحصد المركز الخامس في بطولة "سوبر جلوب"

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك المصري فوزا كبيرا على الوحدة السعودي بنتيجة42 / 22 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على صالة الملك عبدالله بالسعودية ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما 19 / 10 وقدم الزمالك عرضا جيدا في الجانبين الدفاعي والهجومي، واستطاع الفريق أن يسيطر على مجريات اللقاء منذ الثواني الأولى، وقدم خماسي الفريق أكرم يسري وسيف الدرع وخالد وليد ويحيى الدرع وكريم هنداوي أداء جيدا للغاية لينهي الفريق المباراة فائزا 42 / 22.

وتوج كريم هنداوي حارس الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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