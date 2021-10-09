الامارات | مباراة خيرية تجمع 150 ألف يورو لضحايا فيضانات غرب ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة خيرية تجمع 150 ألف يورو لضحايا فيضانات غرب ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمعت المباراة الخيرية بين فريق نادي ماينز الألماني لكرة القدم وفريق نادي الدرجة الثالثة كايزرسلاوترن تبرعات بقيمة 150 ألف يورو لصالح ضحايا فيضانات غرب ألمانيا.

وانتهت المباراة التي اقيمت اليوم السبت في مدينة كوبلنتس بحضور 1500 متفرج تحت شعار "معا من أجل الرياضة"، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وقبل انطلاق المباراة، قال المتحدث باسم مجلس الإشراف على كايزرسلاوترن، ماركوس ميرك:" عندما شاهدنا الصور السيئة للسيول، بات من الواضح لنا جميعا على الفور أننا سنساعد بأكبر قدر ممكن".

كان داني شميت قد أحرز هدفا في الدقيقة الثانية والعشرين ليضع فريق ماينز في المقدمة وذلك قبل أن يدرك كايزرسلاوترن التعادل عن طريق لاعبه الياس هوت في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وطرد الحكم حارس ماينز فين دامين قبل وقت قصير من انتهاء المباراة لتعمده لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء.

واضطر مدرب كايزرسلاوترن إلى إخراج لاعبه فليكس جوتسه العائد من إصابة في الرأس، مبكرا في الشوط الأول بعد اصطدامه بلاعب آخر في كرة مشتركة.

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