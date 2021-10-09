البلجيكي تيبو كورتوا يشعر بعدم الرغبة في خوض مباراة منتخب بلاده ضد إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يشعر الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعدم الرغبة في خوض مباراة منتخب بلاده ضد إيطاليا، يوم الأحد، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.



وفشل المنتخب البلجيكي في تجاوز عقبة فرنسا بالدور نصف النهائي، ليضطر لخوض مباراة تحديد المركز الثالث ضد بطل يورو 2020، الذي خسر على يد إسبانيا الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تقام المباراة عصر يوم الأحد، وذلك على ملعب سان سيرو، في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

وأبرزت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تصريحات كورتوا، الذي قال عن المباراة المقبلة: "احتلال المركز الثالث أو الرابع في دوري الأمم لا يهم أحدا، لذا نحن لا نلعب على شيء".

ووصف الحارس البلجيكي مواجهة إيطاليا بـ"مباراة لا فائدة منها، ولا أعلم سر خوضنا لها، فهي بمثابة حصة تدريبية".

وتتشابه انتقادات كورتوا مع ما حدث قبل خوض بلجيكا مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2018، الذي شهد فوزها على إنجلترا وحصولها على الميدالية البرونزية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب إسبانيا بنظيره الفرنسي بعد تلك المباراة بساعات معدودة على ملعب أليانز، في نهائي النسخة الثانية من دوري الأمم.

جدير بالذكر أن البرتغال تحمل لقب البطولة في نسختها الأولى بعد فوزها قبل عامين على هولندا في المباراة النهائية.