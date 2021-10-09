شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يحتفل بقذيفة عمر مرموش فى شباك منتخب ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على الاحتفال بهدف اللاعب المصري عمر مرموش، لاعب نادي شتوتجارت الألمانى، الذى سجله أمس فى شباك منتخب ليبيا ضمن تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونشر الصفحة الرسمية لـ"كاف" عبر إنستجرام، مقطع فيديو للقذيفة المدوية التي سددها اللاعب المصري الشاب عمر مرموش، صاحب الـ 22 عامًا فى شباك منتخب ليبيا، معلقة على الفيديو كالآتي "فى مباراته الأولى سجل الهدف الأول، عمر مرموش بضربة مدوية يجعل مصر تتصدر مجموعتهم".

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" عن أن كيروش تمسك بالدفع بعمر مرموش فى بداية مباراة ليبيا لأكثر من سبب، أولها الجاهزية الفنية للمباريات حيث يشارك اللاعب مع فريقه الألمانى فى مباريات رسمية بعكس رمضان صبحى فى ظل توقف النشاط فى مصر مؤخرًا.

كما يرى كيروش أن مرموش يتسم أداءه بالإيجابية على المرمى، بجانب إجادته للتصويب عن بعد وهو ما حسم مشاركته أساسيا أمام ليبيا.

وتصدر المنتخب الوطني مجموعته في تصفيات كأس العالم 2022 قبل مواجهة ليبيا مرة أخرى الاثنين المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط بفارق نقطة عن ليبيا الذي تراجع للمركز الثاني وجاءت أنجولا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتزيل الجابون المجموعة بنقطة وحيدة.