شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة لتليفزيون الخليج 365: صلاح بريء من "الشوكة والسكينة" وليبيا واجهته بـ3 مدافعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير كمونة، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن محمد صلاح بريء من تهمة اللعب بالشوكة والسكينة مع منتخبنا الوطني، مشددا على أن المستوي الكبير للاعبي ليفربول بالمقارنة بلاعبي منتخبنا الوطني هو السبب الحقيقي وراء تباين مستواه ولكن الواقع أن الفرعون صلاح هو أفضل لاعبي العالم حالياً.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقى: "منتخب ليبيا لعب على محمد صلاح بـ3 مدافعين دفعه واحدة كانت كل مهمتهم في المباراة هي ايقاف خطورة محمد صلاح لما يمتكله من مهارة وخبرات كبيرة تمكنه من قلب نتيجة أي مباراة في أي وقت".

واقترب منتخب مصر خطوة نحو التأهل بعد الفوز على منتخب ليبيا، في المباراة التى أقيمت مساء الجمعة على استاد برج العرب، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كاس العالم افريقيا 2022، بهذا الفوز تصدر الفراعنة ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كاس العالم افريقيا برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى، وجاءت أنجولا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتزيل الجابون المجموعة بنقطة وحيدة.

ويعد عمرو السولية لاعب وسط المنتخب أكثر اللاعبين استخلاصا للكرة برصيد 14 استخلاصا وهى الميزة الأهم التى سيبحث عنها المنتخب أمام ليبيا يوم 11 أكتوبر الجارى فى التاسعة مساءً بتوقيت مصر، فى الجولة الرابعة، للتصفيات الأفريقية، وجاء أحمد حجازى وأكرم توفيق لاعبى المنتخب فى الوصافة بـ13 استخلاصا لكل منهما، وفى المركز الثالث جاء محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى ومحمود حمدى الونش لاعب الزمالك بـ12 استخلاصا لكل منهما.

وتضم قائمة منتخب مصر فى رحلة ليبيا 24 لاعبًا هم:فى حراسة المرمى: محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي، الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحى، أحمد حجازى وباهر المحمدى، محمود حمدى "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف، الوسط: محمد الننى وعمرو السولية، طارق حامد وحمدى فتحي، الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحى وعمر مرموش، الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.