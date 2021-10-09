شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد وأبو الفتوح ومرموش وشوقى فى صورة بالمطار قبل السفر لـ بنغازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد فتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطنى، صورة عبر حسابه على موقع إنستجرام، ظهر فيها رفقة عدد من لاعبى المنتخب وهم في مطار برج العرب، استعدادًا للسفر لمدينة بنغازي الليبية.

ظهر في الصورة التي نشرها أحمد فتوح عبر إنستجرام، اللاعبين مصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد شوقى مدرب الفريق.



تدوينه ابو الفتوح على انستجرام

تغادر مدينة برج العرب اليوم بعثة المنتخب الوطني، في طريقها إلى مدينة بنغازي الليبية للقاء المنتخب الليبي مساء بعد غدٍ الإثنين ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم.



مصطفى محمد وابو الفتوح ومرموش ومحمد شوقى

وكان المنتخب الوطني قد فاز أمس على نظيره الليبي 1-0 ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة، وتصدر قمتها.

وتضم بعثة المنتخب الوطني جميع أعضاء الجهاز الفني بقياد كارلوس كيروش وقائمة اللاعبين الـ 24 المختارين للمباراتين.

وشهد صباح اليوم قيام لاعبي المنتخب الوطني بعملية استشفاء بإحدى القاعات الرياضية المتخصصة بمقر إقامة الفريق عبر تقسيمهم إلى مجموعتين، فيما أدى بدلاء مبارة الأمس تدريبًا على ملعب المباراة بعد نهايتها.