شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الونش برفقة محمد صلاح على طائرة الفراعنة قبل السفر إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود حمدى الونش مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى، صورة بفرقة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى والفراعنة، على متن الطائرة الخاصة التى تقل بعثة منتخب مصر إلى ليبيا استعدادًا لخوض مباراة الإياب فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.



الونش وصلاح



الونش ومحمد صلاح

وتغادر مدينة برج العرب عصر اليوم بعثة المنتخب الوطني، في طريقها إلى مدينة بنغازي الليبية للقاء المنتخب الليبي مساء بعد غدٍ الإثنين ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم.

وكان المنتخب الوطني قد فاز أمس على نظيره الليبي 1-0 ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة، وتصدر قمتها.

وتضم بعثة المنتخب الوطني جميع أعضاء الجهاز الفني بقياد كارلوس كيروش وقائمة اللاعبين الـ 24 المختارين للمباراتين.

وشهد صباح اليوم قيام لاعبي المنتخب الوطني بعملية استشفاء بإحدى القاعات الرياضية المتخصصة بمقر إقامة الفريق عبر تقسيمهم إلى مجموعتين، فيما أدى بدلاء مبارة الأمس تدريبًا على ملعب المباراة بعد نهايتها.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريبا وحيدا غدا بمدينة بنغازي على ملعب المباراة المقبلة.