شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن برنامج الأهلى قبل السفر للنيجر لمواجهة الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق في بداية رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

في السطور التالية، نستعرض أهم التساؤلات والإستفسارات الخاصة بمباراة الأهلي والحرس الوطني.



س_متى يسافر الأهلي إلى النيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني؟ س_متى يسافر الأهلي إلى النيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني؟ ج: الأهلي أعلن عبر لسان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الفريق سوف يتوجه إلى النيجر يوم 14 أكتوبر الجاري، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا. س: ما هو موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني؟ س: ما هو موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني؟ ج:الأهلي يلعب مع الحرس الوطني يوم 16 أكتوبر الجاري في النيجر.

س: ما هي الأجراءات الطبية قبل سفر الأهلي للنيجر لخوض مباراة الحرس الوطني؟

ج: الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، تحدث عن البروتوكول الطبي الخاص برحلة النيجر، وقال إن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وجود مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، وأشار أبو عبلة إلى أن الأهلي سيجري مسحة طبية قبل السفر ، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع، إلى حين صدور أي تعليمات جديدة في هذا الملف خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.

س: هل يخوض الأهلي مباريات ودية قبل رحلة النيجر؟

ج: الجهاز الفني إستقر الآن على الاكتفاء بالتدريبات اليومية وعدم خوض مباريات ودية ، نظرا للغيابات الكثيرة في صفوف الفريق، بعد انضمام أكثر من لاعب لصفوف المنتخب الوطني الذي يخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ، كما استقر الجهاز الفني على إقامة مران الفريق الأخير في القاهرة على ملعب التتش صباح يوم 14 أكتوبر، ثم السفر إلى النيجر ، ويخوض الأهلي تدريبه الوحيد في النيجر يوم 15 أكتوبر على ملعب المباراة قبل 24 ساعة من مواجهة الحرس الوطني.

س: ما هي غيابات الأهلي عن رحلة النيجر؟

ج: الأهلي سيفقد في رحلة النيجر الصفقات الجديدة التي ضمّها خلل الصيف الجاري لعدم القيد في القائمة الأفريقية الإولى ، وبالتالي لن يستعين بكلاً من ، بيرسي تاو وميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد وعمار حمدي وأحمد عبد القادر ، كما سيغيب محمود متولي للإصابة ومحمد مجدي أفشة، بعد حصوله على موافقة الجهاز الفني والإداري للاحتفال بزفافه الأسبوع الجاري.