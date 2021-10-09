شكرا لقرائتكم خبر عن كريم مصطفى ينضم لمعسكر المقاولون بعد فشل إعارته لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحق كريم مصطفى صانع ألعاب المقاولون العرب، بمعسكر ذئاب الجبل في الإسكندرية، بعد فشل إتمام إجراءات إعارته لفريق إنبى، لينتظم اللاعب مجدداً في معسكر الفريق استعداداً للموسم المقبل، ويعتبر كريم مصطفى من العناصر الهامة في تشكيل عماد النحاس حيث يعتمد عليه مدرب المقاولون بشكل أساسى مع الفريق.

ومن المقرر أن يختتم فريق المقاولون معسكره فى الإسكندرية بمواجهة مع فاركو يوم 12 أكتوبر، وكان ذئاب الجبل قد خسر أمام الإسماعيلى والبنك الأهلى فى أول وديتين بالمعسكر.

وضم المقاولون 9 صفقات صيفية استعدادا للموسم الجديد، وقال المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى اللاعب النيجيرى جون أوكلى وأحمد مجدى لاعب وادى دجلة.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 10 لاعبين، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، محمد علي، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجوينى، النيجيرى إيدو موسيس؛ لعدم حاجة ألفريق لخدماتهم الفنية، وبيع يوسف حسن مهاجم منتخب الشباب لوادى دجلة .