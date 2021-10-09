شكرا لقرائتكم خبر عن كاتونجا رجل مباراة الزمالك أمام الوحدة السعودى فى مونديال أندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل كريم هنداوى "كاتونجا" حارس فريق كرة اليد بنادى الزمالك على لقب أفضل لاعب فى مباراة الأبيض أمام الوحدة السعودى و لتى شهدت فوز الزمالك 42/22 ليحصد المركز الخامس فى كأس العالم للأندية.

وتؤدى غدًا الأحد، بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك مناسك العمرة، فى ظل تواجدهم فى الأراضى السعودية بعد ختام كأس العالم للأندية المقرر أن يختتم اليوم.

وفاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره جامعة سيدنى أول أمس بنتيجة 19/38، فى إطار أول لقاء بتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر ببطولة كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية قبل أن يحصل على راحة أمس.

وخسر فريق الزمالك الأربعاء من برشلونة الإسبانى بنتيجة 36 / 32 فى إطار ربع نهائى مونديال الأندية.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبد الباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.