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الزمالك يهزم الوحدة السعودى 42/22 ويحصد المركز الخامس بمونديال الأندية لليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الوحدة السعودى بنتيجة 42/22 فى ثاني مواجهات تحديد مراكز بطولة كأس العالم للأندية المقامة فى من الخامس إلى العاشر، ليحتل المركز الخامس.

وإنتهى الشوط الأول بنتيجة 19/10 لصالح الزمالك فى مباراة شهدت تألقا ملحوظا للحارس المخضرم كريم هنداوى.

وفاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره جامعة سيدنى أول أمس بنتيجة 19/38، فى إطار أول لقاء بتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر ببطولة كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية قبل أن يحصل على راحة أمس.

 

وخسر فريق الزمالك الأربعاء من الإسبانى بنتيجة 36 / 32 فى إطار ربع نهائى مونديال الأندية.

 

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

 

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبد الباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

 

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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