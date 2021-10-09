الأهلي يقرر فتح باب الترشح للانتخابات 16 أكتوبر الجارى

القاهرة - سامية سيد - قرر النادي الأهلي فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة يوم 16 أكتوبر الجاري، وجاء قرار الأهلي عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد ظهر اليوم السبت بمقر الجزيرة.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات يوم 26 نوفمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد.

على صعيد آخر، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق سوف يتوجه إلى النيجر يوم 14 أكتوبر الجاري، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، قد تحدث عن البروتوكول الطبي الخاص برحلة النيجر، وقال إن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وجود مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشار أبو عبلة، إلى أن الأهلي سيجري مسحة طبية قبل السفر ، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع، إلى حين صدور أي تعليمات جديدة في هذا الملف خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.