شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر فتح باب الترشح للانتخابات 16 أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر النادي الأهلي فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة يوم 16 أكتوبر الجاري، وجاء قرار الأهلي عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد ظهر اليوم السبت بمقر الجزيرة.
ومن المقرر أن تقام الانتخابات يوم 26 نوفمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد.
على صعيد آخر، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق سوف يتوجه إلى النيجر يوم 14 أكتوبر الجاري، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، قد تحدث عن البروتوكول الطبي الخاص برحلة النيجر، وقال إن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وجود مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وأشار أبو عبلة، إلى أن الأهلي سيجري مسحة طبية قبل السفر ، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع، إلى حين صدور أي تعليمات جديدة في هذا الملف خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.