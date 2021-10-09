هل ينجح أحمد حمودى فى تعويض رحيل رفعت عن المصرى البورسعيدى؟

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القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى المصرى البورسعيدى عن التعاقد مع أحمد حمودى فى صفقة انتقال حر عقب رحيله عن بيراميدز، فى ختام الانتقالات الصيفية الحالية، فى الوقت الذى أعلن فيه رحيل أحمد رفعت إلى نادى فيوتشر.

ويأمل نادى المصرى فى أن ينجح أحمد حمودى فى استعادة مستواه القوى الذى ظهر به مع سموحة قبل الانتقال إلى بازل السويسرى والزمالك والأهلى وأخيرا إلى بيراميدز ولكنه لم يصل لمستواه المميز مع كل هذه الأندية.

ويعد موسم 2013/ 2014 هو الأفضل فى مسيرة أحمد حمودى على الإطلاق عندما كان لاعبا فى صفوف نادى سموحة، حيث استطاع اللاعب تسجيل 10 أهداف وصناعة 7 أخرى فى بطولة الدورى، بالإضافة إلى إحراز 6 أهداف فى كأس مصر ليقوده إلى النهائي.

واحترف أحمد حمودى فى صفوف بازل السويسرى بالعام التالى بعد هذا التألق، ليلعب مع الفريق السويسرى 21 مباراة واكتفى بتسجيل هدفين فقط، ليعود فى العام التالى إلى الزمالك ثم الأهلى وأخيرا بيراميدز.

وحظى أحمد حمودى باستقبال حافل من جانب مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية ومدير الكرة عبد الحليم على والجهاز الفنى بقيادة معين الشعبانى وكذلك لاعبى الفريق الذين حرص حمودى على مصافحتهم جميعا.

وضم المصرى 9 صفقات هذا الصيف هم، أحمد الشيخ، وأحمد حمودى لاعبا بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعى مهاجم بيراميدز والذى لعب معارًا فى صفوف طلائع الجيش فى الموسم الماضى، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادى الصداقة التونسى، وإسلام المزين من الحمام المطروحى، وإلياس الجلاصى من الاتحاد الرياضى المنستيرى التونسي.