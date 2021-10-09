شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 9 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،جالاتا سراى التركى يُخطط لشراء أفشة وديانج من الأهلي فى الشتاء، بعد غلق باب القيد.. الأهلي يضطر لدفع 2.5 مليون جنيه إضافية لسموحة.

بعد غلق باب القيد.. الأهلي يضطر لدفع 2.5 مليون جنيه إضافية لسموحة

أصبح النادي الأهلي مضطراً لدفع 2.5 مليون جنيه إضافية لنادي سموحة بعد غلق باب القيد رسمياً، وذلك ضمن صفقة شراء حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، وعلم الخليج 365 أن إدارة الأهلي اتفقت مع نظيرتها في سموحة على دفع 17 ونصف مليون جنيه كاش، على أن يتم استعارة 3 لاعبين بقيمة 2.5 مليون جنيه لكل منهم، وفي حال إعارة عدد أقل يتم دفع قيمته بشكل مادي.

جالاتا سراى التركى يُخطط لشراء أفشة وديانج من الأهلي فى الشتاء

علم الخليج 365، أن المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي لازال ضمن اللاعبين المطلوبين في نادي جالاتا سراي التركي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من فشل مفاوضات انتقاله للنادي التركي خلال فترة الانتقالات المنتهية للاختلاف حول المقابل المادي بين الناديين.

كارتيرون يستقر على بديل مصرى لأسامة نبيه فى الزمالك

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك، على اختيار مدرب عام مصرى بديلاً لأسامة نبيه والذى قرر الرحيل عن القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الماضى، بينما رفض الفرنسى تعيين مدير كرة بشكل نهائى، على أن يقوم هو بتلك المهمة.

منتخب مصر يتوجه إلى بنى غازى اليوم بطائرة خاصة لخوض مباراة الإياب أمام ليبيا تتوجه بعثة منتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، في الخامسة مساء اليوم السبت، إلى ليبيا وتحديدا إلى مدينة بني غازي على متن طائرة خاصة من مطار برج العرب بالإسكندرية، لخوض مباراة الجولة الرابعة بتصفيات كأس العالم أمام المنتخب الليبي والمحدد لها يوم الاثنين المقبل على ستاد شهداء بنينا ببني غازي المغطي بالنجيل الصناعي.