شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الترهونى مع سموحة وأهلى طرابلس قبل اللعب للإسماعيلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الإسماعيلى فى التعاقد مع الليبى محمد الترهونى لاعب سموحة السابق فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة ولا يزال النادى الأصفر ينتظر وصول بطاقته الدولية بحسب تصريحات عماد سليمان المشرف على قطاع الكرة بالدراويش الذى أكد أن محمد الترهونى له مكان فى قائمة الاسماعيلى مشدداً على أن موقف ناديه سليم فى التعاقد مع اللاعب كاشفاً أن الاسماعيلى قدم كل أوراق اللاعب وينتظر من اتحاد الكرة إتمام قيده لإشراكه فى المباريات المقبلة بعد طلب سموحة منع قيده للدراويش.

ولعب محمد الترهونى مع سموحه 31 مباراة بينهم لقاء فى كأس مصر بواقع 2034 دقيقة، سجل هدفًا وصنع هدفين ، فيما خاض 12 مباراة مع أهلى طرابلس الليبى بواقع 10 بدورى أبطال افريقيا و2 بكأس الكونفدرالية " بواقع 1068 دقيقة، صنع هدفين وفقاً للموقع الرسمى للإسماعيلى.

فى سياق أخر، قرر الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف تخفيف الأحمال البدنية على اللاعبين والتركيزعلى تنفيذ بعض الجمل الفنية، إلى جانب الاستحواذ على الكرة أطول وقت ممكن والتحولات السريعة من الدفاع للهجوم والعكس.

وكان الدراويش قد استهل ودياته بمعسكر الإسكندرية بالفوز على نادي الحرية السكندري بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الثلاثي عماد حمدي وعمر الوحش والأنجولي آري بابل ثم واجه طلائع الاسطول البحرى وفاز عليه ودياً بهدفين دون رد ثم واجه المقاولون العرب وفاز عليه بثنائية دون رد ثم واجه فاركو مساء الخميس وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى ثم يواجه سموحة الاثنين المقبل.

وكان لاعبو الإسماعيلى يتدربون يومياً في السابعة صباحًا، وفي الغالب تشهد تدريبات بدنية قوية، ثم في الثانية عشر ظهرًا يتوجه اللاعبون لصالة الألعاب الرياضية.

وفي الرابعة عصرًا يخوض الفريق مرانه الأخير في اليوم، وهو المران الذي يركز فيه طلعت يوسف وجهازه الفنى على النواحي الفنية بشكل أكبر.