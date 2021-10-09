الامارات | الوحدة يتصدر فئة الكبار والعين وصيفاً في بطولة الإمارات للجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يتصدر فئة الكبار والعين وصيفاً في بطولة الإمارات للجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت اليوم منافسات بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو التي أقيمت في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية وتم تخصيصها في اليوم الثاني لنزالات الرجال ضمن فئات الناشئين تحت 16 عاماً، والشباب تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً، حيث استقطبت البطولة مشاركاتٍ واسعة من لاعبي مختلف الأكاديميات والأندية في الدولة الذين حرصوا على الوقوف على بساط منافسات البطولة المُقامة بنظام الحزام المفتوح.

حضر منافسات اليوم العميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية لدى الاتحاد، وعددٌ من مسؤولي وإداريي الأندية المشاركة.

وفي ختام اليوم الثاني للبطولة تمكّن نجوم نادي الوحدة من حصد المركز الأول ضمن فئة الكبار فوق 18 عاماً، ليحل العين في مرتبة الوصيف، وتكون المرتبة الثالثة من نصيب أكاديمية بالمز الرياضية؛ أما في فئة الشباب تحت 18 عاماً، فكانت المرتبة الأولى من نصيب نادي العين لتذهب المرتبة الثانية إلى نادي الوحدة ويحل بني ياس في المرتبة الثالثة؛ وفي فئة الناشئين تحت 16 عاماً، تمكّن أبطال الوحدة من حصد المرتبة الأولى، لتحل أكاديمية بالمز الرياضية 777 ثانياً والعين ثالثاً.

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