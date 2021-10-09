الامارات | منتخب الإمارات يطوي صفحة مباراة إيران ويستعد للعراق

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات يطوي صفحة مباراة إيران ويستعد للعراق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوى الجهاز الفني للمنتخب الإمارات الأول ملف مباراة إيران، وبدأ التحضير للمواجهة المقبلة أمام العراق يوم الأثنين المقبل

وتعد المباراة مصيرية بالنسبة للأبيض، من واقع موقف المنتخبين في جدول الترتيب، حيث يتساوى الأبيض ومنافسه العراقي في رصيد نقطتين، وهو ما يجعل المواجهة ذات أهمية كبيرة، لا تقبل القسمة على اثنين وتتطلب إعداداً خاصاً، ليتمكن منتخبنا من تحقيق نتيجة تعزز حظوظه في التأهل.

وأجرى المنتخب أمس تدريباً استشفائياً للاعبين الذين شاركوا في المباراة السابقة، بهدف ازالة آثار الارهاق، ويستهل الأبيض التحضيرات للمباراة المقبلة بأداء مران اليوم باستاد زعبيل بنادي الوصل، فيما ستتواصل الاستعدادات بتدريبات يومية حتى موعد المباراة.

وحرص الجهاز الفني على التواصل مع اللاعبين، لإخراجهم من حالة الإحباط التي سيطرت على نجوم المنتخب عقب الخسارة أمام إيران، ويسعى الهولندي فان مارفيك المدير الفني للأبيض لإعادة الثقة للاعبين، والتأكيد على ضرورة مواصلة العمل بقوة والقتال من أجل التأهل.

من جانبه قدم لاعب المنتخب الوطني شاهين عبدالرحمن، اعتذاره لجماهير كرة القدم الإماراتية، بسبب الخسارة أمام إيران في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، واعداً ببذل المزيد من الجهد للتعويض في المواجهة المقبلة أمام العراق يوم الثلاثاء المقبل في استاد زعبيل، ضمن الجولة الرابعة.

واعترف شاهين عبدالرحمن أن الخسارة كانت قاسية للغاية خاصة أن المنتخب لعب على أرضه وفي وجود جماهيره، مبيناً أن الجميع في غاية الحزن لما حدث، وأنهم كلاعبين غير راضين عن الخسارة ويسعون لتقديم مستوى أفضل أمام العراق.

وعن الأجواء في أروقة المنتخب أوضح مدافع الأبيض أن اللاعبين تجاوزوا آثار الخسارة، وعادوا إلى التدريبات بدوافع كبيرة للتعويض في المواجهة المقبلة التي تتطلب الكثير من الجهد لتحقيق نتيجة تعيد المنتخب للمنافسة من جديد على بطاقات التأهل.

وقال في تصريحات صحافية: «الجميع يدركون أهمية مباراة العراق التي تعد من المواجهات المصيرية، لذلك، علينا أن نكون أكثر عزماً في اللقاء المقبل، حيث يلزمنا التفوق على منافسنا لنتقدم خطوة إلى الأمام في الترتيب ونبقي على حظوظنا في التأهل».

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