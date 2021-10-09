انطلاق منافسات الجولة الخامسة المؤجلة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تنطلق منافسات الجولة الخامسة المؤجلة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، مساء يوم الأحد.



وكانت بعض مباريات التصفيات قد تأجلت في وقت سابق بسبب جائحة فيروس كورونا، ليحدد لها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" مواعيد لاحقة.

المنتخب الأرجنتيني يستقبل أوروجواي على ملعب "مونيمونتال" في تمام الثانية والنصف صباح الإثنين المقبل بتوقيت مكة المكرمة

ويدخل رفاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي المباراة في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، فيما تتواجد أوروجواي في المرتبة الرابعة بفارق 3 نقاط أقل.

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر تذاع حصريا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، لكن الأخيرة لم تحدد حتى الآن القناة الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد أوروجواي.

وإلى جانب البث التليفزيوني، تتيح الشبكة العالمية مشاهدة المباراة عبر خدمة "beIN Sports connect" مدفوعة الأجر.